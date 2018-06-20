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 Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо

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18:37   20 Июня 2018
Весь мир

Американские эксперты: Третью мировую войну выиграет держава с технологиями

Американские эксперты: Третью мировую войну выиграет держава с технологиями

Следующая война между крупными мировыми державами может разрушить все представления о глобальном вооруженном кризисе, считает War On The Rocks.

В материале на данном американском сайте отмечается, что особенности эпохи четвертой промышленной революции предполагают глобальные изменения в характере ведения военных действий.

Эксперты издания указали, что большую роль будут играть космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника, что позволит обеспечить перевес даже тем странам, которые ранее не участвовали в глобальном вооруженном конфликте.

Авторы пишут, что такие методики практически не использовались в предыдущих конфликтах. Поэтому опыт участия в масштабных войнах прошлых лет не имеет значения в сравнении с наличием высокотехнологичного оружия.

Также преимуществом стран, не участвовавших в глобальных конфликтах, является более объективный взгляд, не обремененный представлениями о предыдущих войнах.

Эксперты издания на примере Америки показали, что крупные державы тратят слишком много сил на то, чтобы поддерживать устаревающее вооружение. В более выигрышном положении окажутся государства, стремящиеся вложиться в новые технологии.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #война #будущее
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