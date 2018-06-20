Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо

К сегодняшнему дню поставленные правительством цели по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы достигнуты.

Об этом на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства в среду заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

По его словам, своевременное снижение акцизов и поставленные правительством цели принесли планируемые результаты, на которые рассчитывали и власти, и население, а именно стабилизацию розничных и оптовых цен на топливо и снижение биржевых индексов.

«Дальше — налоговый маневр и последующие действия зависят уже от него», - добавил Артемьев.

Также глава ФАС заверил участников встречи, что в обозримом будущем цены на топливо не будут расти раже в условиях имеющейся и растущей инфляции.