Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо
К сегодняшнему дню поставленные правительством цели по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы достигнуты.
Об этом на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства в среду заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
По его словам, своевременное снижение акцизов и поставленные правительством цели принесли планируемые результаты, на которые рассчитывали и власти, и население, а именно стабилизацию розничных и оптовых цен на топливо и снижение биржевых индексов.
«Дальше — налоговый маневр и последующие действия зависят уже от него», - добавил Артемьев.
Также глава ФАС заверил участников встречи, что в обозримом будущем цены на топливо не будут расти раже в условиях имеющейся и растущей инфляции.