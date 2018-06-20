Путин: Москва ценит позицию Совета Европы по сотрудничеству с Россией

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом заявил, что Кремль ценит разделяет позицию организации по налаживанию диалога с Россией.

Ранее генсек Совета Европы высоко оценил вклад России в деятельность организации. Он выразил надежду на сотрудничество с Москвой в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека в Европейской конвенции. В выступлении Ягланд ни разу не упомянул о том, что отношения между сторонами переживают не лучшие времена.

Конфликт между Москвой и Страсбургом возник в 2014 году. Ряд российских парламентариев лишили права голоса в СЕ из-за позиции РФ по Крыму.