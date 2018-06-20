Юнкер ответил шуткой на вопрос о кризисе в Евросоюзе

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер шуткой ответил на вопрос журналистов о том, не говорит ли срочный созыв рабочей встречи по проблеме миграции об угрозе наступления кризиса для ЕС.

Ранее Юнкер проинформировал о том, что неформальная встреча по обсуждению миграционного кризиса назначена на 24 июня и пройдет в Брюсселе.

В ходе пресс-конференции после переговоров с французским премьер-министром Эдуаром Филипом Юнкера спросили, не кажется ли ему, что для Евросоюза настало время "без одной минуты полночь".

"Но не позднее этого", - сказал глава Еврокомиссии, что вызвало смех представителей СМИ.

Тема миграционной политики в странах Европы будет одной из основных на саммите Европейского союза. Лидеры стран будут договариваться о реформе системы предоставления убежища и Дублинского регламента по приему мигрантов.

Накануне сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность создания миграционных центров на территории Северной Африки.

Ранее СМИ писали, что немецкий канцлер Ангела Меркель планирует созвать европейский саммит по проблеме мигрантов.