Госминистр МИД ФРГ обсудит в РФ отношения двух стран

Госминистр по делам Европы Министерства иностранных дел Германии Михаэль Рот обсудит 21-23 июня в российской столице отношения двух стран, а также отношения с ЕС.

Кроме того, планируется обсудить вопросы евроатлантической безопасности. Об этом журналистам сообщили в среду во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Помимо этого, в Москве Рот собирается встретиться с гражданскими активистами и обсудит с ними ситуацию с защитой прав человека в России. Чиновник возложит венок к Могиле Неизвестного солдата у Красной площади.

Как заявил сам германский Госминистр, его рабочий визит в РФ связан со срочно необходимым диалогом между двумя странами. Он отметил, что ждет переговоров в Министерстве иностранных дел, в Госдуме РФ, а также с российской молодежью.