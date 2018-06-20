Президент Сенегала заинтересован в сотрудничестве с Россией
Президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении укрепить сотрудничество между государствами.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Салл сообщил, что Сенегал готов к сотрудничеству с новыми государствами. По его словам, страна также заинтересован и в развитии отношений с «традиционными коллегами» — США, Францией, Китаем, Турцией и Россией.
«Считаю, что нам необходимо расширить рамки взаимодействия. Мы хотели бы, чтобы Россия помогла нам с оценкой природных ресурсов Сенегала, а также предоставила технологии, нужные для освоения месторождений в регионе» — сказал сенегальский лидер.