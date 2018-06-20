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 Путин: Москва ценит позицию Совета Европы по сотрудничеству с Россией

Путин: Москва ценит позицию Совета Европы по сотрудничеству с Россией
Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

 Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо

Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо
Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

 Рада поддержала предложение переименовать две украинские области

Рада поддержала предложение переименовать две украинские области
Американские эксперты: Третью мировую войну выиграет держава с технологиями

Американские эксперты: Третью мировую войну выиграет держава с технологиями

 Путин: Москва ценит позицию Совета Европы по сотрудничеству с Россией

Путин: Москва ценит позицию Совета Европы по сотрудничеству с Россией
18:04   20 Июня 2018
Россия

Президент Сенегала заинтересован в сотрудничестве с Россией

Президент Сенегала заинтересован в сотрудничестве с Россией

Президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении укрепить сотрудничество между государствами.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Салл сообщил, что Сенегал готов к сотрудничеству с новыми государствами. По его словам, страна также заинтересован и в развитии отношений с «традиционными коллегами» — США, Францией, Китаем, Турцией и Россией. 

«Считаю, что нам необходимо расширить рамки взаимодействия. Мы хотели бы, чтобы Россия помогла нам с оценкой природных ресурсов Сенегала, а также предоставила технологии, нужные для освоения месторождений в регионе» — сказал  сенегальский лидер.

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Автор: Надежда Егорова
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