Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с адвокатом Дмитрием Динзе, который ночью улетает в город Лабытнанги.

Омбудсмен отдала адвокату Олега Сенцова письма от украинского лидера Петра Порошенко и первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Украинского режиссера Сенцова обвинили в подготовке терактов на территории крымского полуострова и приговорили к 20 годам колонии.

Президент РФ Владимир Путин договорился с украинским коллегой Петром Порошенко, что омбудсмены посетят заключенных. Денисова и Москалькова обменялись списками из 34 человек.