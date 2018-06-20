Рада поддержала предложение переименовать две украинские области

Комитет украинской Рады поддержал инициативу о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

Об этом проинформировал глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Facebook.

Он написал, что комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной рады выступил с поддержкой идеи назвать Днепропетровскую область Сичеславской, а Кировоградскую переименовать в Кропивницкую.

Проект закона о переименовании Днепропетровской области внесли в апреле.

В мае 2016 года Рада переименовала Днепропетровск в Днепр. Годом ранее на Украине приняли закон «О декоммунизации». В соответствии с ним все объекты, напоминающие о советском прошлом, должны получить новые названия.