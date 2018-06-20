Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь освободить Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда помочь экстрадировать осужденного в США россиянина Константина Ярошенко на родину или ходатайствовать о его помиловании.

Об этом она заявила в ходе встречи с генсеком в Москве. Ягланд, в свою очередь, пообещал сделать все возможное, однако отметил, что США не входит в Совет Европы, и поэтому ему трудно способствовать решению данного вопроса.

Ярошенко осудили в США в 2011 году. Его приговорили к 20 годам заключения в колонии общего режима. По версии следствия, россиянин виновен в сговоре с целью доставки крупной партии наркотических веществ на американскую территорию. В Соединенные Штаты Ярошенко доставили из Либерии, где его задержали в мае 2010 года.

В 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в ходатайстве о пересмотре приговора. От подачи апелляции в Верховный суд США подозреваемый отказался. Его адвокаты неоднократно заявляли о негуманном обращении с заключенным, отсутствии медицинской помощи и ухудшении его здоровья. Также Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.