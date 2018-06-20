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Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

 Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо

Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо
Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

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17:51   20 Июня 2018
Россия

Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь освободить Ярошенко

Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь освободить Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда помочь экстрадировать осужденного в США россиянина Константина Ярошенко на родину или ходатайствовать о его помиловании.

Об этом она заявила в ходе встречи с генсеком в Москве. Ягланд, в свою очередь, пообещал сделать все возможное, однако отметил, что США не входит в Совет Европы, и поэтому ему трудно способствовать решению данного вопроса. 

Ярошенко осудили в США в 2011 году. Его приговорили к 20 годам заключения в колонии общего режима. По версии следствия, россиянин виновен в сговоре с целью доставки крупной партии наркотических веществ на американскую территорию. В Соединенные Штаты Ярошенко доставили из Либерии, где его задержали в мае 2010 года.  Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь освободить Ярошенко

В 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в ходатайстве о пересмотре приговора. От подачи апелляции в Верховный суд США подозреваемый отказался. Его адвокаты неоднократно заявляли о негуманном обращении с заключенным, отсутствии медицинской помощи и ухудшении его здоровья. Также Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

 

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Автор: Надежда Егорова
#сша #ярошенко #ягланд
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