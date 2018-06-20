Москва призывает ООН взять на контроль дело Вышинского

В Министерстве иностранных дел России призывают управление верховного комиссара ООН по правам человека взять на особый контроль дело руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на советника департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского внешнеполитического ведомства Евгения Устинова. Отмечается, что российская сторона ожидает от спецдокладчиков своевременную и беспристрастную реакцию на случаи нарушения свободы слова и прессы.

Кроме того, в МИЛ призвали ООН обратить особое внимание на расследование убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Напомним, 17 мая журналиста Вышинского арестовали на два месяца. Министерство иностранных дел России требует от властей Украины освободить мужчину и снять с него обвинения.