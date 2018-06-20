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Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

 Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо

Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо
Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

 Рада поддержала предложение переименовать две украинские области

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17:39   20 Июня 2018
Россия

Путин поздравил президента Сенегала с победой его сборной над польской командой

Путин поздравил президента Сенегала с победой его сборной над польской командой

В Кремле проходит встреча российского лидера Владимира Путина с его коллегой из Сенегала Маки Салемом.

В начале беседы Путин поздравил президента Сенегала с победой их сборной над командой Польши во вчерашнем матче чемпионата мира. Глава РФ отметил, что у сенегальцев были талантливые и сильные соперники.

В свою очередь, Маки Саль заявил, что для него большая честь стать первым президентом Сенегала, который посетил Кремль. Он выразил благодарность российскому президенту за то, что России удалось организовать футбольный турнир на высоком уровне.

Также Саль поздравил президента России с переизбранием на новый президентский срок и подчеркнул, что у стран хорошие перспективы сотрудничества.

Сборная Сенегала в своем первом матче группового этапа ЧМ-2018 обыграла польскую команду со счетом 2:1.

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Автор: Ольга Шпакова
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