Путин не обсудил с правительством пенсионную реформу

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Ряд авторитетных западных изданий предрекали сборной России провал на Чемпионате мира по футболу. Однако российские спортсмены продолжают демонстрировать мастерство на мундиале и удивлять болельщиков новыми победами.