Путин не обсудил с правительством пенсионную реформу
Российский лидер Владимир Путин в среду, 20 июня, провел очередное совещание с членами правительства.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Владимир Владимирович не обсуждал с кабинетом министров вопрос пенсионной реформы.
«Нет», — ответила глава Минздрава.
Президент РФ обсудил с правительством доступность и качество лекарств с учетом внедрения информационно-аналитических систем. Поинтересовался ситуацией с ценами на бензин. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев ответил, что цены на нефтепродукты стабилизируются.
Совещание с @Pravitelstvo_RF: ситуация на рынке горюче-смазочных материалов, доступность лекарств https://t.co/7lNwZlZXwR pic.twitter.com/z6VBhYAsfJ— Президент России (@KremlinRussia) June 20, 2018