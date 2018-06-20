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Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

 Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо

Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо
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17:26   20 Июня 2018
Россия

Сборная Марокко выбыла из гонки за Кубок мира

Сборная Марокко выбыла из гонки за Кубок мира

Марокканцы в среду проиграли команде Португалии, лишившись возможности выйти в плей-офф турнира.

Игра, прошедшая на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Криштиану Роналду. Это его 85-й мяч в 152 матчах за сборную Португалии. Этим же голом он побил рекорд венгра Ференца Пушкаша, который забил 84 мяча в 85 играх.

Сейчас португальцы занимают первое место в таблице группы В. У них четыре очка. На втором месте - иранцы с тремя очками по итогам одной игры. Испанцы на третьей строчке.

Следующую игру сборная Португалии проведет в Саранске 25 июня против Ирана. Тем временем иранские футболисты в среду, 20 июня, встретятся с испанцами на стадионе в Калининграде. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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Автор: Юлия Халус
#футбол #иран #чм-2018 #португалия #чм #марокко #чм2018
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