Путин призвал правительство быстро помочь пострадавшим от весеннего паводка

Нужно решить вопрос вместе с региональными властями, отметил российский лидер Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.

Президент РФ поинтересовался у правительства, как помогают пострадавшим от весеннего паводка. Путин заслушал доклад, призвал не затягивать с помощью и напомнил Евгению Зиничеву, что многое в этом вопросе зависит от МЧС.

«Люди не знают, кто что затягивает и кто в чем виноват», — отметил Владимир Владимирович.

Путин подчеркнул, что помогать пострадавшим от паводка необходимо «должным образом», в том числе, и региональным властям. Президент РФ попросил администрацию сделать отдельный доклад по итогам работы.