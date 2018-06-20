Путин призвал правительство быстро помочь пострадавшим от весеннего паводка
Нужно решить вопрос вместе с региональными властями, отметил российский лидер Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.
Президент РФ поинтересовался у правительства, как помогают пострадавшим от весеннего паводка. Путин заслушал доклад, призвал не затягивать с помощью и напомнил Евгению Зиничеву, что многое в этом вопросе зависит от МЧС.
«Люди не знают, кто что затягивает и кто в чем виноват», — отметил Владимир Владимирович.
Путин подчеркнул, что помогать пострадавшим от паводка необходимо «должным образом», в том числе, и региональным властям. Президент РФ попросил администрацию сделать отдельный доклад по итогам работы.
Совещание с @Pravitelstvo_RF: ситуация на рынке горюче-смазочных материалов, доступность лекарств https://t.co/7lNwZlZXwR pic.twitter.com/z6VBhYAsfJ— Президент России (@KremlinRussia) June 20, 2018