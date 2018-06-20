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Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

 Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо

Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо
Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

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17:30   20 Июня 2018
Россия

Перед игрой ЧМ на стадионе «Лужники» сокращены интервалы движения поездов

Жители и гости российской столицы смогут еще быстрее перемещаться по Сокольнической линии подземки.

Сокращение интервала движения поездов на ветке метро сделано для удобства футбольных фанатов перед матчем на стадионе «Лужники», где 20 июня в рамках чемпионата мира по футболу проведут встречу на поле национальные команды Португалии и Марокко.

Ранее стало известно, что южный вестибюль станции подземки «Спортивная», а также станции «Лужники» Московского центрального кольца работают исключительно на выход пассажиров. Об этом в среду сообщает агенство городских новостей «Москва». 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #чм-2018 #москвасегодня
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