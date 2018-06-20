Перед игрой ЧМ на стадионе «Лужники» сокращены интервалы движения поездов

Жители и гости российской столицы смогут еще быстрее перемещаться по Сокольнической линии подземки.

Сокращение интервала движения поездов на ветке метро сделано для удобства футбольных фанатов перед матчем на стадионе «Лужники», где 20 июня в рамках чемпионата мира по футболу проведут встречу на поле национальные команды Португалии и Марокко.

Ранее стало известно, что южный вестибюль станции подземки «Спортивная», а также станции «Лужники» Московского центрального кольца работают исключительно на выход пассажиров. Об этом в среду сообщает агенство городских новостей «Москва».