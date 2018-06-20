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Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

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 Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо

Глава ФАС: Принятые властями меры стабилизировали цены на топливо
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17:30   20 Июня 2018
Россия

Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока

Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума намерен провести заседание президиума Госсовета по Дальнему Востоку. На заседании обсудят темпы исполнения майских указов.

 

Совещание по подготовке рабочей группы к встрече провел помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, сообщает сайт Кремля.

Рабочую группу возглавил врио главы Магаданской области Сергей Носов. В совещании также участвовал полпред президента на Дальнем Востоке — Юрий Трутнев, эксперты и представители делового сообщества.

Цедь заседания — проследить за исполнением утвержденных ранее решений, проанализировать эффективность принятых мер, оценить риски и подготовить предложения по дальнейшему развитию проекта.

На заседании обсудят ход исполнения майских указов, в рамках которых реализуется программа развития в регионе 12 национальных проектов.

Члены рабочей группы также подчеркнули, что ДФО необходимо продолжить создание системы управления, которая позволит повысить уровень жизни в регионах в кратчайшие сроки. 

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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Автор: Надежда Егорова
#путин #вэф #дальний восток
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