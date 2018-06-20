Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

Начало работ запланировано на 2020 год, уточнил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Департамент уже договорился с «Российскими железными дорогами». Сейчас специалисты анализируют особенности грунтов в Новомосковском административном округе. Этот район, к слову, присоединился к столице в 2012 году.

Ранее столичные власти рассказали о строительстве нового скейт-парка в парке 50-летия Октября. Площадку покрыли устойчивым к высоким нагрузкам бетоном, а трамплинные конструкции - слоем защитного состава, который отталкивает влагу. В департаменте развития надеются, что скейт-парк приобретет популярность у активной молодежи и студентов.