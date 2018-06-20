Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

Организация «Белые каски» нужна Вашингтону, потому что в реальности Америка имеет довольно узкие рычаги влияния в Сирии, заявил старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Эксперт прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что продолжение финансирования «Белых касок» со стороны США приведет к тому, что в САР полностью дискредитируют любую работу со стороны неправительственных структур.

Захарова также заявила, что всем давно стало очевидно, что «Белые каски» являются специально созданным инструментом для пропагандистской войны против официального Дамаска. Именно постановочные видео, сделанные «Касками», привели к тому, что Америка, Британия и Франция в апреле ударили по объектам в САР.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», Батюк отметил, что в настоящее время у Штатов довольно непростая ситуация в Сирии - они вынуждены лавировать между весьма специфическими силами, являющихся их союзниками. Эксперт также обратил внимание на проблемы американцев с так называемой умеренной сирийской оппозицией, которую, по большей части, выдумал сам Вашингтон.

По словам Батюка, на поле боя в САР нет никаких умеренных оппозиционеров, там только радикальные исламисты. В имеющихся условиях американцы вынуждены сотрудничать в Сирии с теми, кто на это соглашается, именно поэтому финансирование «Белых касок» продолжается, заключил эксперт.

Поддержка Штатами такой неоднозначной организации свидетельствует о том, что политика США по Сирии переживает крупные проблемы.

Глава Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков тоже разделяет выводы Захаровой по американскому финансированию «Белых касок». Специалист указал, что пока еще не приходилось слышать про гуманитарную деятельность «Белых касок» в тех районах Сирии, где находятся российские наблюдатели. Организация ведет свою псевдогуманитарную деятельность только в зонах контроля боевиков.

Также «Белые каски» прославились своими провокационными вбросами в виде инсценировок химических атак. США поняли, что организацию можно использовать, после чего начали финансировать ее, отметил Егорченков.

Впрочем, Вашингтон вскоре сделал вывод, что структура весьма одиозна и не может отвечать американским интересам, из-за чего в апреле США временно приостановили денежный поток. Спустя какое-то время американцы решили вернуться к использованию данного инструмента «гибридной войны».

Эта и другие подобные неправительственные организации в Сирии используются американцами как инструмент для участия в конфликте в политтехнологическом плане, резюмировал Егорченков.