Президент РФ назначил Феоктистова послом в Аргентине

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Дмитрия Феоктистова послом страны в Аргентине.

Соответствующим указом глава государства от должности его предшественника. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

В результате Путин освободил от этой должности Виктора Коронелли. Он был назначен послом России в Мексике.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о том, что президент в среду в Кремле встретится с лидерами Португалии и Сенегала и примет генерального секретаря Совета Европы и генерального секретаря ООН.