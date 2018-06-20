Путин пожелал удачи сборной РФ в следующих играх ЧМ-2018

Глава государства Владимир Путин проводит в среду очередное заседание правительства в Москве.

После того, как он поручил кабинету министров уделить особое внимание организации детского отдыха этим летом, он поднял тему чемпионата мира по футболу.

Президент отметил, что вся страна буквально не отрывается от экранов и болеет за любимые команды. Накануне сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф. Такое происходит впервые в истории мирового первенства.

Путин пожелал российским футболистам дальнейших успехов и побед в следующих матчах. При этом лидер страны отметил, что рабочие вопросы никуда не делись, все идет своим чередом.