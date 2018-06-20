Въездные ворота построят в Крыму

Где примыкает мост через Керченский пролив, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

По ее словам, въездные ворота построят на востоке крымского полуострова. Есть некие проработки, которые позволят въезжающим понимать, что они приехали на территорию Крыма, добавила Соловьева.

«Заехали на полуостров с колоссальной и богатой историей», — отметила главный архитектор Крыма.

Соловьева объяснила, что построят въездные ворота после публичных обсуждений. Мнение крымчан учтут, а каждый город проработает въездные стелы в поселения.