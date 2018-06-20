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16:32   20 Июня 2018
Россия

Минфин опроверг планы повысить минимальную цену на алкоголь в 2018 году

Минфин опроверг планы повысить минимальную цену на алкоголь в 2018 году

Российские министерство финансов не намерено повышать или менять менять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкогольную продукцию в текущем году.

Об этом проинформировали в пресс-службе российского ведомства. Отмечается, что планируется внести только технические изменения в приказ Минфина, что никак не повлияет на цены.

Ранее 20 июня издание "Известия", ссылаясь на письмо Росалкогольрегулирования, проинформировало о том, что Минфин подготовил изменение МРЦ на алкоголь в этом году.

Последний раз минимальные розничные цены на спиртные напитки устанавливались в прошлом году. В настоящее время установлено, что стоимость пол-литровой бутылки водки не должна быть ниже 205 рублей, а пол-литровая бутылка коньяка не должна стоить дешевле 371 рублей. За бутылку игристого вина установлена минимальная стоимость в размере 164 рублей.

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Автор: Ольга Шпакова
#экономика #алкоголь #цена #минфин рф
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