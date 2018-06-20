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16:18   20 Июня 2018
Россия

Путин призвал кабмин уделить особое внимание организации летнего отдыха детей

Путин призвал кабмин уделить особое внимание организации летнего отдыха детей

Глава государства Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание организации детского отдыха этим летом. Об этом он заявил на очередном заседании кабмина.

Президент считает, что необходимо проработать вопрос безопасности детского отдыха, в частности, меры по повышению противопожарной безопасности в загородных лагерях.

Ранее стало известно, что власти Севастополя выделили около 113 миллионов рублей на организацию детского отдыха в лагерях региона. Власти предусмотрели льготный отдых для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей и так далее.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #путин #лагерь #отдых #лето #общество
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