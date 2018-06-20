Мы в соц.сетях:
Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

 Въездные ворота построят в Крыму

Въездные ворота построят в Крыму
Тимошенко будет бороться за пост президента Украины

Тимошенко будет бороться за пост президента Украины

 Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов

Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов
Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

 Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ

Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ
Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

 Въездные ворота построят в Крыму

Въездные ворота построят в Крыму
Тимошенко будет бороться за пост президента Украины

Тимошенко будет бороться за пост президента Украины

 Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов

Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов
Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

 Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ

Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ
16:36   20 Июня 2018
Весь мир

Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ

Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ

Причиной, вероятнее всего, стало недовольство консерваторов представлением, пишет близкая к властям королевства газета Sabq.

Российский цирк выступил в Эр-Рияде с 15 по 19 июня. Один из зрителей опубликовал видеозапись шоу в Twitter. В первые же часы ролик посмотрели более 300 тысяч человек. И несмотря на популярность представления, некоторые саудиты выразили недовольство: им не понравилось, что акробатки выступали в облегающих спортивных трико с оголенными руками и ногами. Это противоречит строгим общественным установкам королевства.

За день до окончания гастролей труппы, 18 июня, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об увольнении главы департамента развлечений Ахмеда аль-Хатиба. Официальной причины этого решения пока нет.

Тем не менее издание предполагает, что именно недовольство общественности нарядами артисток послужило причиной отставки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #политика #эр-рияд #весь мир #цирк
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня
Ряд авторитетных западных изданий предрекали сборной России провал на Чемпионате мира по футболу. Однако российские спортсмены продолжают демонстрировать мастерство на мундиале и удивлять болельщиков новыми победами.
14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия

Акцизы на бензин пока останутся в регионах

18:22   19 Июня 2018
Самое читаемое
Откуда у Москвы столько денег

Откуда у Москвы столько денег

 СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018