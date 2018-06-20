Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ

Причиной, вероятнее всего, стало недовольство консерваторов представлением, пишет близкая к властям королевства газета Sabq.

Российский цирк выступил в Эр-Рияде с 15 по 19 июня. Один из зрителей опубликовал видеозапись шоу в Twitter. В первые же часы ролик посмотрели более 300 тысяч человек. И несмотря на популярность представления, некоторые саудиты выразили недовольство: им не понравилось, что акробатки выступали в облегающих спортивных трико с оголенными руками и ногами. Это противоречит строгим общественным установкам королевства.

اعفاء احمد الخطيب من هيئة الترفيه .. لم تتضح الاسباب .. هل السيرك الروسي بجامعة نورة كان احداها pic.twitter.com/zS4Y6RJg4B — مايسترو الرياض (@Maystro_R) June 18, 2018

За день до окончания гастролей труппы, 18 июня, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об увольнении главы департамента развлечений Ахмеда аль-Хатиба. Официальной причины этого решения пока нет.

Тем не менее издание предполагает, что именно недовольство общественности нарядами артисток послужило причиной отставки.