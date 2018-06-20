Мы в соц.сетях:
Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

 Въездные ворота построят в Крыму

Въездные ворота построят в Крыму
Тимошенко будет бороться за пост президента Украины

Тимошенко будет бороться за пост президента Украины

 Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов

Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов
Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

 Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ

Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ
Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

Детскую железную дорогу построят в Новой Москве

 Въездные ворота построят в Крыму

Въездные ворота построят в Крыму
Тимошенко будет бороться за пост президента Украины

Тимошенко будет бороться за пост президента Украины

 Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов

Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов
Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

Эксперт объяснил, как Вашингтон использует «Белые каски» в Сирии

 Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ

Главу департамента развлечений в Саудовской Аравии уволили после гастролей цирка из РФ
16:19   20 Июня 2018
Россия

Организаторы ЧМ опровергли сообщения о замене детдомовца на другого мальчика на матче в Волгограде

Организаторы ЧМ опровергли сообщения о замене детдомовца на другого мальчика на матче в Волгограде

Скандал из-за якобы замены воспитанника детского дома, который должен был выводить на поле футболистов в рамках матча ЧМ-2018, на сына чиновницы.

Как ранее сообщили СМИ, на игре сборных Англии и Туниса спортсменов на поле должен был вывести ребенок из детдома, однако его в последний момент заменили на сына сотрудницы местного реабилитационного центра. 

Организаторы заявляют, что скандал вокруг инцидента был раздут искусственно. По их данным, дело обстояло совсем иначе, чем это пытаются представить в ряде изданий. Изначально на поле должны были появиться оба ребенка - и детдомовец, и сын работницы центра, который выиграл конкурс «Макдоналдса». В последний момент мальчик из детского дома начал переживать, расплакался и отказался выходить на поле вместе с футболистами, сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #спорт #сми #чм-2018 #скандал #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня
Ряд авторитетных западных изданий предрекали сборной России провал на Чемпионате мира по футболу. Однако российские спортсмены продолжают демонстрировать мастерство на мундиале и удивлять болельщиков новыми победами.
14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия

Акцизы на бензин пока останутся в регионах

18:22   19 Июня 2018
Самое читаемое
Откуда у Москвы столько денег

Откуда у Москвы столько денег

 СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018