Организаторы ЧМ опровергли сообщения о замене детдомовца на другого мальчика на матче в Волгограде

Скандал из-за якобы замены воспитанника детского дома, который должен был выводить на поле футболистов в рамках матча ЧМ-2018, на сына чиновницы.

Как ранее сообщили СМИ, на игре сборных Англии и Туниса спортсменов на поле должен был вывести ребенок из детдома, однако его в последний момент заменили на сына сотрудницы местного реабилитационного центра.

Организаторы заявляют, что скандал вокруг инцидента был раздут искусственно. По их данным, дело обстояло совсем иначе, чем это пытаются представить в ряде изданий. Изначально на поле должны были появиться оба ребенка - и детдомовец, и сын работницы центра, который выиграл конкурс «Макдоналдса». В последний момент мальчик из детского дома начал переживать, расплакался и отказался выходить на поле вместе с футболистами, сообщает Telegram-канал Mash.