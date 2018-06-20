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16:09   20 Июня 2018
Весь мир

Китай и КНДР договорились поддерживать стабильность на Корейском полуострове

Китай и КНДР договорились поддерживать стабильность на Корейском полуострове

Лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин придает огромное значение дружбе с Пхеньяном и продолжит прикладывать усилия для сохранения мира на Корейском полуострове.

Накануне, 19 июня, председатель Северной Кореи Ким Чен Ын прилетел с двухдневным визитом в Пекин. В ходе своей поездки он встретился с китайским лидером. Стороны, в частности, обсудили прошедший в Сингапуре саммит КНДР и США.

Си Цзиньпин высоко оценил переговоры Кима и Трампа, а также заявил о твердой поддержке КНДР, вне зависимости от ситуации на международной арене. Более того, он признался, что очень рад решению Пхеньяна сместить фокус в строну экономического строительства.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп 12 июня встретились в Сингапуре. Стороны обсудили условия денуклеаризации Корейского полуострова и нормализацию двусторонних отношений. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ, в котором признали продвижение диалога по урегулированию в регионе.

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Автор: Юлия Халус
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