Умер актер Юрий Ароян

Артист скончался на 68 году жизни. Зрители запомнили его по ролям в «Бандитском Петербурге» и «Улицах разбитых фонарей».

Тело Арояна нашли в его квартире на Почтамтской улице, сообщает «Пятый канал». Причина смерти пока не установлена.

По данным телеканала, в квартире артиста нашли оружие. Кроме того, соседи сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что Ароян злоупотреблял спиртным.

Информацию о смерти актера его близкие и друзья подтвердили в социальных сетях.

Ароян родился в Ткибуле. Он окончил Ярославское театральное училище, после — работал в Московском цирке на Цветном бульваре, затем — во многих российских театрах.