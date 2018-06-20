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16:11   20 Июня 2018
Россия

Умер актер Юрий Ароян

Умер актер Юрий Ароян

Артист скончался на 68 году жизни. Зрители запомнили его по ролям в «Бандитском Петербурге» и «Улицах разбитых фонарей».

Тело Арояна нашли в его квартире на Почтамтской улице, сообщает «Пятый канал». Причина смерти пока не установлена.

По данным телеканала, в квартире артиста нашли оружие. Кроме того, соседи сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что Ароян злоупотреблял спиртным. 

Информацию о смерти актера его близкие и друзья подтвердили в социальных сетях.

Ароян родился в Ткибуле. Он окончил Ярославское театральное училище, после — работал в Московском цирке на Цветном бульваре, затем — во многих российских театрах.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #общество #ароян
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