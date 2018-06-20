Путин назначил посла в Мексике

Президент России Владимир Путин назначил Виктора Коронелли чрезвычайным и полномочным послом России в Мексике. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Глава государства также освободил от должности его предшественника — Эдуарда Малаяна. Ранее Малаян занимал пост руководителя диппредставительства в Мексике и Белизе по совместительству.

Коронелли поступил на дипломатическую службу в 1998 году. С 2005 по 2007 год работа советником-посланником посольства РФ в Чили. позже занимал пост руководителя Латиноамериканского департамента в министерстве иностранных дел.

С 2011 года возглавлял посольство России В Аргентинской республике.