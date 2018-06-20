Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов в 75 тысяч долларов

Погром в здании Харьковского городского совета на Украине предварительно оценивается на сумму в два миллиона гривен (более 75 тысяч долларов).

Глава департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что была поломана мебель, уничтожено историческое панно, повреждены авторские портреты прошлых градоначальников, Также пострадали обивка коридора, двери и ковровые дорожки - активисты подожгли их. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Потасовка в Харьковском горсовете произошла между работниками "Муниципальной охраны" и активистами, которые пытались прорваться на сессию. Инцидент произошел утром в среду.

Сидоренко уточнил, что экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин привел в здание 50 человек спортивной наружности и пытался провести их в зал.

В результате возникла потасовка с Муниципальной охраной. Активисты распылили газ и стали кидать дымовые шашки. По словам Сидоренко, сессию было решено не прерывать, хотя в помещении много дыма и депутаты кашляют.

Очевидцы сообщают, что националисты устроили погром на втором этаже и засунули в мусорный бак заместителя городского головы Андрея Руденко.

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