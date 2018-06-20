Большой десантный корабль «Иван Грен» приняли в состав ВМФ РФ
Главнокомандующий военно-морским флотом РФ Владимир Королев приказал включить корабль в состав ВМФ России. Торжественная церемония состоялась на калининградском судостроительном заводе «Янтарь».
Российский большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» приняли в состав Северного флота ВМФ РФ и подняли Андреевский флаг, передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
БДК «Иван Грен» заложили в 2004 году в Калининграде. Спустили на воду 18 мая 2012 года. На момент спуска корабль подготовили на 70 процентов. «Иван Грен» достраивали на плаву. В 2016 году в рамках швартовных испытаний БДК переместили в док. Заводские ходовые испытания закончились в 2017 году, а в июне 2018 подписали приемный акт о завершении государственных испытаний.
На большом десантном корабле проекта 11711 «Иван Грен» поднят Андреевский флаг, корабль включен в состав ВМФ России .Торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе «Янтарь» (г. Калининград) pic.twitter.com/h6NmFevRLT— Минобороны России (@mod_russia) June 20, 2018