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15:53   20 Июня 2018
Россия

Большой десантный корабль «Иван Грен» приняли в состав ВМФ РФ

Большой десантный корабль «Иван Грен» приняли в состав ВМФ РФ

Главнокомандующий военно-морским флотом РФ Владимир Королев приказал включить корабль в состав ВМФ России. Торжественная церемония состоялась на калининградском судостроительном заводе «Янтарь».

Российский большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» приняли в состав Северного флота ВМФ РФ и подняли Андреевский флаг, передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. 

БДК «Иван Грен» заложили в 2004 году в Калининграде. Спустили на воду 18 мая 2012 года. На момент спуска корабль подготовили на 70 процентов. «Иван Грен» достраивали на плаву. В 2016 году в рамках швартовных испытаний БДК переместили в док. Заводские ходовые испытания закончились в 2017 году, а в июне 2018 подписали приемный акт о завершении государственных испытаний.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #вмф россии #иван грен #десантный корабль
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