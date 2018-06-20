Воробьев и Собянин посетили детский лагерь в Подмосковье

Глава Подмосковья Андрей Воробьев вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приехали в детский оздоровительный центр «Юнармеец». Отдыхающие там школьники подарили гостям именные футболки в цветах российской сборной.

Об этом сообщает «360».

Воробьев и Собянин сыграли в товарищеском матче, который проходил на территории лагеря. Также они обсудили с ребятами прошедший накануне матч Россия-Египет.

Во время визита столичный градоначальник заявил, что летом дети, живущие в Московской области, смогут бесплатно посещать музеи, парки и усадьбы города.

Оздоровительный центр «Юнармеец» работает на протяжении всего года. В лагерь могут попасть ребята из любого уголка России. Он расположен на большой территории в сосново-березовом лесу в экологически чистом районе.

Этим летом центр примет более 1200 детей. Около 500 человек попадут сюда по льготным путевкам. Все четыре смены здесь будут тематическими — «Доброволец», «Шаг вперед», «Дружба без границ», «В ногу со временем».

Для каждой смены будут проводится квесты, мастер-классы, фестивали и игры. Ребята смогут поиграть в лазертег, здесь есть теплица, где можно познакомиться с садоводством и что-нибудь вырастить.