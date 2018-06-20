Обнаружено тело пропавшей в Иркутской области девочки

Девятилетнюю девочку, которая 9 июня пропала в городе Братск Иркутской области, обнаружили мертвой.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Поиски прекращены. Девочку нашли мертвой», — отмечает агентство.

Согласно информации источника, подозреваемого в убийстве школьницы задержали. Он является жителем Братска.

Ранее стало известно, что 9 июня в Братске пропала девочка. Примерно в час дня она отправилась на прогулку в парк "Металлург" из дома, который находится на ул. Баркова. Примерно в девять вечера школьница заходила в магазин, а после пошла в сторону дома, однако дома больше не появилась. В поисках девочки участвовали сотрудники и волонтеры.

По факту пропажи ребенка было заведено уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).