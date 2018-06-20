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15:44   20 Июня 2018
Россия

Столичные музеи станут бесплатными для детей из Подмосковья

Столичные музеи станут бесплатными для детей из Подмосковья

Дети, проживающие в Московской области, смогут все лето бесплатно посещать московские музеи, парки и усадьбы.

Первыми услугой воспользуются ребята, которые в настоящий момент отдыхают в детском оздоровительном лагере «Юнармеец», передает телеканал «360».

Лагерь работает круглый год, и посещать его могут дети из столицы, Подмосковья, других регионов и стран. Этим летом на отдых сюда приедут 1208 ребят, из которых 509 - по льготным путевкам. Каждая смена имеет свою тематику. Летний сезон разбили на четыре смены по 21 дню каждая: «Доброволец», «Шаг вперед», «Дружба без границ», «В ногу со временем».

«Юнармеец» находится в экологически чистом районе области в сосново-березовом лесу. На территории лагеря оборудована площадка для игры в лазертаг, детский городок, а также теплица, где детей ознакомят с особенностями выращивания культурных растений.

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Автор: Юлия Халус
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