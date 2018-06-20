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Ближнее зарубежье

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Вооруженные силы Украины заявили, что им удалось продвинуться на два километра от занимаемых ими рубежей в Донбассе и занять новые позиции близ поселка Желобок Луганской области.

Об этом проинформировали в видеосообщении штаба "операции объединенных сил" на Facebook. В ВСУ отметили, что операция продолжалась две недели.

12 июня представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что у линии соприкосновения в Донбассе была замечена группа украинских силовиков. Он также указал на то, что большое число бронетехники располагается в лесном массиве близ населенного пункта Гречишино.

Накануне в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в ходе обстрелов ВСУ была ранена жительница Желобка. 

Также в ЛНР заявляли, что украинские силовики ведут разведку с помощью беспилотников, хотя это запрещено Минскими соглашениями. Летательный аппарат был замечен близ населенного пункта Счастье.

В последние несколько месяцев в самопровозглашенных республиках Донабасса неоднократно заявляли о попытках украинских силовиков захватить новые территории, что является грубым нарушением Минских соглашений.

Военная операция против ЛНР и ДНР ведется Киевом с апреля 2014 года после того, как республики заявили о независимости после государственного переворота в стране.

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

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Автор: Ольга Шпакова
#донбасс #украина #всу #луганская область
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