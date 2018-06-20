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15:32   20 Июня 2018
Россия

Счетная палата назовет допустивших нарушения министерства и чиновников

Счетная палата назовет допустивших нарушения министерства и чиновников

Публичные обсуждения эффективнее репрессивных мер, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Государственной думе с отчетом СП об исполнении бюджета за 2017 год.

По его словам, Счетная палата назовет министерства и чиновников, которые допустили нарушения по итогам проверки надзорного органа. В 2017 году Счетная палата провела 319 контрольных и экспертно-аналитических проверок, 47 из них — по постановлениям и обращениям депутатов.

«На первое место я бы поставил не репрессивные меры»,  — сказал Кудрин.

Счетная палата вернула в бюджет РФ 18 миллиардов 800 миллионов рублей. Инспектора надзорного органа возбудили 389 дел об административных правонарушениях, по итогам которых к ответственности привлекли 130 лиц, уточнил Кудрин. В прокуратуру направили 105 дел, на основании которых следователи возбудили 35 уголовных дел.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #чиновник #общество #счетная палата #министерства
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