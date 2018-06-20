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15:29   20 Июня 2018
Россия

Шесть действующих глав регионов РФ уже подали документы на предстоящие выборы

Шесть действующих глав регионов РФ уже подали документы на предстоящие выборы

Свыше 40 кандидатов к сегодняшнему дню выдвинуты на предстоящие губернаторские выборы, в том числе документы по выдвижению в избиркомы уже подали шесть действующих глав российских регионов.

Соответствующее заявление сделала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. 

В 2018 году в единый день голосования пройдут прямые выборы сразу 22 губернаторов в разных регионах РФ, а также депутатов законодательных органов 16 субъектов, дополнительные выборы депутатов Госдумы в семи одномандатных округах. Помимо этого, около шести тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления пройдут в России.

К настоящему времени есть 46 кандидатов на должности высших должностных лиц, среди которых шесть действующих глав регионов представили документы о выдвижении в качестве кандидатов в соответствующие региональные избирательные комиссии, заметила Памфилова.

Единый день голосования состоится в России 9 сентября этого года.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #цик #памфилова #единый день голосования
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