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15:15   20 Июня 2018
Россия

Медведев встретился с врио главы Красноярского края Александром Уссом

Медведев встретился с врио главы Красноярского края Александром Уссом

На сайте российского правительства говорится, что премьер России Дмитрий Медведев встретился 20 июня с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом.

Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» выдвинула Усса в качестве кандидата в выборах руководителя региона. Голосование пройдет 9 сентября.

Уже бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что уходит с занимаемой должности в сентябре 2017 года. Через два дня глава государства принял ео отставку и назначил председателя заксобрания Александра Усса врио губернатора. 

Напомним, что Усс является руководителем краевого парламента уже 20 лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #политика #красноярск #усс
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