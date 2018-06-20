Медведев встретился с врио главы Красноярского края Александром Уссом

На сайте российского правительства говорится, что премьер России Дмитрий Медведев встретился 20 июня с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом.

Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» выдвинула Усса в качестве кандидата в выборах руководителя региона. Голосование пройдет 9 сентября.

Уже бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что уходит с занимаемой должности в сентябре 2017 года. Через два дня глава государства принял ео отставку и назначил председателя заксобрания Александра Усса врио губернатора.

Напомним, что Усс является руководителем краевого парламента уже 20 лет.