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15:06   20 Июня 2018
Россия

Кудрин предупредил об ускорении инфляции из-за повышения НДС

Кудрин предупредил об ускорении инфляции из-за повышения НДС

Инфляция ускорится в 2019 году на 0,4 процентных пункта из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС), уточнил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Тем не менее это означает, что инфляция все равно останется на уровне примерно 4% по году, добавил политик. Он предложил направить полученные от повешения НДС деньги на образование, медицину и инфраструктуру. Если уж правительство решило увеличить налог, то полученные ресурсы должны пойти на самые производительные расходы федерального бюджета.

Кроме того, напомнил Кудрин, Кабмину нужны ресурсы для решения стратегических задач, определенных указом президента. В этом случае положительный эффект должен превзойти негативный, связанный с повышением НДС.

Правительство предложило повысить налог на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.

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Автор: Юлия Халус
#экономика #кудрин #инфляция #кабмин #счетная палата #ндс
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