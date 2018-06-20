Поклонская обсудит пенсионную реформу с жителями Крыма

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская планирует провести встречи руководством и жителями Крыма, чтобы подготовить предложения по проекту закона об изменениях в пенсионном законодательстве страны.

Накануне парламентарий на своей странице в «ВКонтакте» сообщила, что намерена проголосовать против предложенного российским правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста. Однако Пклонская отметила, что действующая пенсионная система устарела и нуждается в реформировании.

По ее словам, в настоящее время по данному вопросу идут дискуссии и готовятся предложения к данному проекту. Как полагает депутат, необходимо обсудить различные варианты и выбрать оптимальный. Поклонская пообещала, что после обсуждения разных точек зрения, приемов граждан, встреч с жителями полуострова и его руководством она обобщит всю поступившую информацию и подготовит соответствующие предложения. Правительство РФ предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Возраст выхода на пенсию планируется повышать ежегодно на один год. Кабмин уже внес соответствующие законопроекты в профильные комитеты ГД РФ.