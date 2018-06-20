Путин: Возможный матч сборных РФ и Португалии не помешает дружбе двух стран

Российский и португальский лидеры Владимир Путин и Марсело Ребелу де Соза обсудили возможную встречу футбольных сборных двух стран на чемпионате мира.

Они подчеркнули, что никакой результат матча не сможет негативно отразиться на дипломатических отношениях. В ходе двусторонней встречи Путин рассказал Созе, что у сборной Португалии, как одной из самых ярких европейских команд, большое количество поклонников в России.

Россияне, конечно, прежде всего болеют за нашу команду, однако как организаторы турнира Россия создала равные условия для всех сборных, подчеркнул Путин.

Португальский лидер рассказал, что погулял по российской столице, посетил метро, где встретил счастливых болельщиков после победного матча России со сборной Египта. Также глава Португалии отметил, что находится в Москве с удовольствием и поздравил российского коллегу с успешной организацией чемпионата.

Соза выразил надежду, что спортивные баталии команд в ходе чемпионата не помешают дружбе двух стан. Каков бы ни был результат, дипломатические отношения России и Португалии точно не пострадают, выразил уверенность он.

Путин тоже выразил убеждение, что исход турнира не повлияет на отношения и заявил, что каждый лидер будет болеть за свою сборную.