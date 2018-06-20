Захарова назвала неуместным заявление Фриланд о статусе демократии в РФ

Ни одно из государств мира не имеет монополии на демократию, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова дипломата передает с брифинга корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Министр иностранных дел Канады Христи Фриланд, получая в Вашингтоне награду «Дипломат года», заявила, что Россия является примером страны, которая «начав сложный путь от коммунизма к демократии, вернулась обратно». Она также добавила, что это, в частности, одна из причин, по которым страну исключили из G8.

Захарова напомнила канадке, что ни страна той, ни какая-либо другая в мире не имеет монополии на демократию. А поэтому ее слова о статусе демократии в РФ крайне неуместны.