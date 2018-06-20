Мы в соц.сетях:
Столичные музеи станут бесплатными для детей из Подмосковья

Столичные музеи станут бесплатными для детей из Подмосковья

 Счетная палата назовет допустивших нарушения министерства и чиновников

Счетная палата назовет допустивших нарушения министерства и чиновников
Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны

Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Захарова назвала неуместным заявление Фриланд о статусе демократии в РФ

Захарова назвала неуместным заявление Фриланд о статусе демократии в РФ
Столичные музеи станут бесплатными для детей из Подмосковья

Столичные музеи станут бесплатными для детей из Подмосковья

 Счетная палата назовет допустивших нарушения министерства и чиновников

Счетная палата назовет допустивших нарушения министерства и чиновников
Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны

Прокуратура Украины: Биологические образцы Вышинского больше не нужны
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Захарова назвала неуместным заявление Фриланд о статусе демократии в РФ

Захарова назвала неуместным заявление Фриланд о статусе демократии в РФ
14:52   20 Июня 2018
Весь мир

Захарова назвала неуместным заявление Фриланд о статусе демократии в РФ

Захарова назвала неуместным заявление Фриланд о статусе демократии в РФ

Ни одно из государств мира не имеет монополии на демократию, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова дипломата передает с брифинга корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Министр иностранных дел Канады Христи Фриланд, получая в Вашингтоне награду «Дипломат года», заявила, что Россия является примером страны, которая «начав сложный путь от коммунизма к демократии, вернулась обратно». Она также добавила, что это, в частности, одна из причин, по которым страну исключили из G8.

Захарова напомнила канадке, что ни страна той, ни какая-либо другая в мире не имеет монополии на демократию. А поэтому ее слова о статусе демократии в РФ крайне неуместны.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #захарова #политика #канада #весь мир #демократия #фриланд
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня
Ряд авторитетных западных изданий предрекали сборной России провал на Чемпионате мира по футболу. Однако российские спортсмены продолжают демонстрировать мастерство на мундиале и удивлять болельщиков новыми победами.
14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия

Акцизы на бензин пока останутся в регионах

18:22   19 Июня 2018
Самое читаемое
Откуда у Москвы столько денег

Откуда у Москвы столько денег

 СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

 Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой