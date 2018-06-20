Милонов вступился за экономиста, который «сдал» сына в приют ради ЧМ-2018

Футболистов сборных Англии и Туниса на поле «Волгоград-арены» под видом воспитанника вывел ребенок сотрудника учреждения.

Депутат Госдумы, многодетный отец Виталий Милонов не считает правильным увольнять сотрудника социально-реабилитационного центра, сына которого зачислили в воспитанники учреждения, чтобы он смог вывести футболистов на матче Англия-Тунис в Волгограде.

Что произошло?

Матч между сборными Англии и Туниса состоялся 18 июня. Среди детей, которые выводили футболистов на поле, были победители творческого конкурса, который проводил благотворительный фонд Елены Исинбаевой. В списке счастливчиков оказались два воспитанника Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров. Однако жители Камышина после матча узнали в дном из мальчиков сына сотрудника центра и выяснили, что ребенка 1 июня этого года официально зачислили в приют, в группу дневного пребывания, где находятся дети из неблагополучных и малообеспеченных семей.

В Камышинском социально-реабилитационном центре сообщили корреспонденту ИА «Политика Сегодня», что все руководство учреждения - в администрации. На вопрос, действительно ли мальчик - сын сотрудника центра собеседница агентства ответила, что «однофамильцев много».

В администрации Камышина отказались от комментариев, переадресовав вопрос в область, так как центр находится в их ведении. Уполномоченная по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева рассказала «Политике Сегодня», что «в ситуации разбираются».

Чиновник проявил слабость

Виталий Милонов, в чьей семье живут трое приемных детей, в беседе с агентством подчеркнул: осуждая поступок родителя мальчика, нельзя допустить, чтобы ребенок попал под удар.

«Этот мальчик он тоже, видимо, мечтал выйти на поле. Он не виноват. Сотрудник центра сделал не очень хорошую вещь, проявил слабость. Думаю, что он уже пожалел много раз об этом. Допускаю, что он может быть не очень богатый человек. Если бы это был сын мэра, это другой вопрос. Пусть этот сотрудник сделает что-нибудь хорошее для того, чье место занял его сын. Например, купит путевку мальчику на матч в Москву или в Петербург. Чтобы ребенок получил свои положительные эмоции, потому что у него их мало в жизни», — считает Милонов.

Не только Волгоград

Среди тех, кто выводил футболистов на поле в рамках ЧМ-2018, оказался и сын певицы Полины Гагариной Андрей. Об этом сообщила сама артистка в своем Instagram, сделав фото с телетрансляции матча между сборными Исландии и Аргентины. По словам Гагариной, Андрей - большой фанат капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Мечта мальчика сбылась, благодаря участию в конкурсе от Coca-Cola. Пост вызвал бурное обсуждение. Подписчики продолжают спорить, какую роль в исполнении желания юного футболисты сыграли связи его знаменитой мамы.