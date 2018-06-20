Один день в СИЗО приравняли к полутора дням в колонии

Депутаты приняли закон, который приравнивает один день в следственном изоляторе (СИЗО) к одному дню в тюрьме или в исправительных колониях особого и строгого режима.

. При отбывании наказания в колонии общего режима или в воспитательной колонии один день в СИЗО считается за полтора дня, а в колонии-поселении — за два дня.

Новые правила не распространяются на преступников, которых осудили за особо тяжкие преступления, а также за преступления, связанные с террористической деятельностью. Также это не касается тех, кому заменили смертную казнь лишением свободы.

Руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что у многих осужденных уменьшится срок отбывания наказания в случае принятия закона.

Закон находился на рассмотрении практически десять лет. По словам депутата Вячеслава Володина, депутаты могут принять документ уже в четверг.