Оборонзаказ-2018 обеспечили контрактами почти на 93 процента

Заключили две тысячи 800 государственных контрактов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании в Крыму.

По его словам, оборонный заказ 2018 года обеспечили контрактами почти на 93 процента и ведомство завершает этап размещения гособоронзаказа. В 2017 году повысили долю современного оружия в частях постоянной готовности до 59,5 процентов, добавил глава Минобороны РФ.

«Переходим к уточнению оборонзаказа», — сказал Шойгу.

Министр объяснил, что ведомство следит эффективным расходованием бюджетных денег, а сэкономленное направят на развитие армии и флота. Шойгу признал, что министерство обороны задолжало денег некоторым оборонно- промышленным комплексам. Однако перспективные образцы вооружения позволят полностью погасить долги перед организациям ОПК, заключил Шойгу.