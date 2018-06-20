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14:52   20 Июня 2018
Россия

Оборонзаказ-2018 обеспечили контрактами почти на 93 процента

Оборонзаказ-2018 обеспечили контрактами почти на 93 процента

Заключили две тысячи 800 государственных контрактов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании в Крыму.

По его словам, оборонный заказ 2018 года обеспечили контрактами почти на 93 процента и ведомство завершает этап размещения гособоронзаказа. В 2017 году повысили долю современного оружия в частях постоянной готовности до 59,5 процентов, добавил глава Минобороны РФ.

«Переходим к уточнению оборонзаказа», — сказал Шойгу.

Министр объяснил, что ведомство следит эффективным расходованием бюджетных денег, а сэкономленное направят на развитие армии и флота. Шойгу признал, что министерство обороны задолжало денег некоторым оборонно-промышленным комплексам. Однако перспективные образцы вооружения позволят полностью погасить долги перед организациям ОПК, заключил Шойгу. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #общество #оборонзаказ
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