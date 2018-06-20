Оборонзаказ-2018 обеспечили контрактами почти на 93 процента
Заключили две тысячи 800 государственных контрактов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании в Крыму.
По его словам, оборонный заказ 2018 года обеспечили контрактами почти на 93 процента и ведомство завершает этап размещения гособоронзаказа. В 2017 году повысили долю современного оружия в частях постоянной готовности до 59,5 процентов, добавил глава Минобороны РФ.
«Переходим к уточнению оборонзаказа», — сказал Шойгу.
Министр объяснил, что ведомство следит эффективным расходованием бюджетных денег, а сэкономленное направят на развитие армии и флота. Шойгу признал, что министерство обороны задолжало денег некоторым оборонно-
В Крыму сегодня нашествие большого военного начальства. Шойгу впервые проводит коллегию Минобороны на полуострове - в Севастополе в Нахимовском училище. pic.twitter.com/2WvTNnmOdb— На передовой (@naperedovoj) June 20, 2018