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14:34   20 Июня 2018
Россия

Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу

Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу

Любой потенциальный враг не имеет ни единого шанса при нападении на Крым.

Группировка войск на полуострове не позволит врагам напасть на данную "исконно русскую территорию", заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В ходе выездной военной коллегии в Севастополе министр отметил, что в Крыму создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка, которая обладает высокотехнологичными системами вооружения.

Шойгу также отметил, что данный регион обладает для России огромным значением - в Крыму почти два с половиной века решалась судьба Отечества. На сегодняшний день Крым продолжает играть важную роль в обеспечении военной безопасности страны.

Ранее глава Минобороны заявил, что России приходится предпринимать симметричные меры для уничтожения угроз национальной безопасности, связанных с активизацией Североатлантического альянса на юго-западном стратегическом направлении.

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Автор: Ольга Шпакова
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