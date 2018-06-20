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 Иностранное присутствие в САР вселяет в боевиков надежду на реванш — МИД

Иностранное присутствие в САР вселяет в боевиков надежду на реванш — МИД
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

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 Иностранное присутствие в САР вселяет в боевиков надежду на реванш — МИД

Иностранное присутствие в САР вселяет в боевиков надежду на реванш — МИД
14:09   20 Июня 2018
Весь мир

Иностранное присутствие в САР вселяет в боевиков надежду на реванш — МИД

Иностранное присутствие в САР вселяет в боевиков надежду на реванш — МИД

Незаконное присутствие иностранных военных грубо нарушает суверенитет Сирии, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ее слова передает с брифинга корреспондент ИА «Политика сегодня».

Дипломат подчеркнула, что такое положение дел в САР фактически показывает другим государствам, что на территории страны любой может реализовать свою повестку. Тем временем противники Дамаска продолжают питать иллюзорную надежду на реванш за понесенное поражение, что мешает их конструктивному участию в поисках политического решения конфликта.

Что хуже всего, террористы из-за иностранного присутствия в Сирии не теряют надежды на возврат страны к хаосу и беспорядкам.

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Автор: Юлия Халус
#захарова #сирия #политика #мид рф #весь мир
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