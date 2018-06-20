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14:22   20 Июня 2018
Весь мир

Шойгу: НАТО нарастила боевой потенциал у границ РФ на фоне риторики стран Балтии

Шойгу: НАТО нарастила боевой потенциал у границ РФ на фоне риторики стран Балтии

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена предпринимать симметричные меры для уничтожения угроз национальной безопасности, которые связаны с активизацией НАТО на юго-западном стратегическом направлении. 

С начала года там прошло уже 13 масштабных учений, в которых участвовали более 40 тысяч военнослужащих и около двух тысяч единиц техники. 

Шойгу: НАТО нарастила боевой потенциал у границ РФ на фоне риторики стран Балтии

Шойгу предлагает рассмотреть в качестве ответных мер различные «мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО)». Он отметил, что апрельская проверка ЮВО подтвердила высокий уровень боевой подготовки солдат. 

По мнению министра, альянс нарастил военный потенциал у российских границ на фоне слов Польши и стран Балтии о якобы агрессии со стороны Москвы. С 2015 года контингент альянса возрос с двух до 15 тысяч человек. Кроме того, НАТО собирается создать два новых командования, которые защитят морские коммуникации в северной Атлантике, а также смогут помочь перебросить войска из США в Европу.

Шойгу: НАТО нарастила боевой потенциал у границ РФ на фоне риторики стран Балтии

«Активно совершенствуется транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу. Упрощаются процедуры пересечения границ воинскими контингентами», — добавил Шойгу.

Что касается России, то она не наращивает боевую мощь по линии соприкосновения со странами НАТО, в частности в Прибалтике. Все учения происходят на территории страны. По словам главы Минобороны, армия повышает свой потенциал за счет интенсивной подготовки войск и перехода на новые типы вооружения. 

Шойгу: НАТО нарастила боевой потенциал у границ РФ на фоне риторики стран Балтии

А вот действия НАТО ставят под вопрос стабильность в Европе. США уже развернули свои системы ПРО в Румынии, могут разместить их и в Польше. Кроме того, Россия в ядерной стратегии США занимает место ключевого противника. По этой причине Пентагон модернизирует тактическое ядерное оружие, совершенствует объекты его хранения в Европе.  

«Для всех очевидно, что обстановка в мире сегодня остается напряженной», — подытожил Шойгу.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #нато #пентагон #минобороны #шойгу #политика
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