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14:09   20 Июня 2018
Весь мир

Россиян предупредили о задержках рейсов из-за забастовки пилотов Air France

Россиян предупредили о задержках рейсов из-за забастовки пилотов Air France

Вторые пилоты авиакомпании «Air France» устраивают забастовку в период с 23 по 26 июня, предупредил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ).

В связи с забастовками возможны задержки рейсов.

 

Конфликт в Air France начался в прошлом году. Объединение профсоюзов пилотов потребовало повысить заработную плату на 6 процентов, однако руководство компании пошло на повышение в 1 процент. В апреле был составлен новый план по увеличению оплаты труда на 7 процентов - в течение четырех лет. Также сотрудникам предложили ввести индивидуальные выплаты за трудовые достижения. 26 апреля было назначено голосование за реализацию предложения, в итоге 55,4 процента голосовавших отвергли предложенный руководством план действий. В связи с этими событиями Жан-Марк Жанейак собирался оставить свой пост.

Бывший министр Анн-Мари Кудер, которая является временно исполняющим обязанности гендиректора альянса Air France-KLM, пообещала сотрудникам, что работа нового руководителя в компании начнется именно с переговоров с профсоюзами.

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Автор: Ольга Шпакова
#забастовка #мид рф #общество #пилоты #air france
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