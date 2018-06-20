Россиян предупредили о задержках рейсов из-за забастовки пилотов Air France

Вторые пилоты авиакомпании «Air France» устраивают забастовку в период с 23 по 26 июня, предупредил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ).

В связи с забастовками возможны задержки рейсов.

#Франция – 23-26 июня – забастовка вторых пилотов авиакомпании “Air France”; возможны задержки рейсов pic.twitter.com/d2F9uJP6tI — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) June 20, 2018

Конфликт в Air France начался в прошлом году. Объединение профсоюзов пилотов потребовало повысить заработную плату на 6 процентов, однако руководство компании пошло на повышение в 1 процент. В апреле был составлен новый план по увеличению оплаты труда на 7 процентов - в течение четырех лет. Также сотрудникам предложили ввести индивидуальные выплаты за трудовые достижения. 26 апреля было назначено голосование за реализацию предложения, в итоге 55,4 процента голосовавших отвергли предложенный руководством план действий. В связи с этими событиями Жан-Марк Жанейак собирался оставить свой пост.

Бывший министр Анн-Мари Кудер, которая является временно исполняющим обязанности гендиректора альянса Air France-KLM, пообещала сотрудникам, что работа нового руководителя в компании начнется именно с переговоров с профсоюзами.