Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной
Киев грубо нарушает и игнорирует договор, а некоторые статьи вовсе утратили актуальность, считает председатель Либерально-демократической партии России Жириновский.
Владимир Вольфович написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором предложил не продлевать Договор о дружбе с Украиной, передает «Парламентская газета». По информации издания, депутаты фракции ЛДПР констатировали, что положения Договора о дружбе утратили значимость, актуальность и фактически не исполняются Киевом.
«Предлагаем прекратить действия Договора о дружбе», — говорится в письме.
Жириновский напомнил, что за четыре года войны на востоке Украины погибли тысячи мирных граждан, «в основном русских». По его словам, Киев запретил русский язык, Украина ущемляет права россиян и называет РФ «страной-агрессором».
«Украинская политика противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права», — отметили лидер ЛДПР в письме Путину.