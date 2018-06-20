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 Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной
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13:45   20 Июня 2018
Россия

Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной

Киев грубо нарушает и игнорирует договор, а некоторые статьи вовсе утратили актуальность, считает председатель Либерально-демократической партии России Жириновский.

Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной

Владимир Вольфович написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором предложил не продлевать Договор о дружбе с Украиной, передает «Парламентская газета». По информации издания, депутаты фракции ЛДПР констатировали, что положения Договора о дружбе утратили значимость, актуальность и фактически не исполняются Киевом.

«Предлагаем прекратить действия Договора о дружбе», — говорится в письме.

Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной

Жириновский напомнил, что за четыре года войны на востоке Украины погибли тысячи мирных граждан, «в основном русских». По его словам, Киев запретил русский язык, Украина ущемляет права россиян и называет РФ «страной-агрессором».

«Украинская политика противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права», — отметили лидер ЛДПР в письме Путину.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #путин #украина #киев #жириновский #общество
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