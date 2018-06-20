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13:40   20 Июня 2018
Россия

МИД считает выход США из Совета ООН по правам человека ошибкой

МИД считает выход США из Совета ООН по правам человека ошибкой

Выход Америки из СПБ ООН был ошибкой, однако Москва не удивлена таким решением, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне вечером стало известно, что Соединенные Штаты решили выйти из состава Совета ООН по правам человека.  Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Штаты привержены соблюдению прав человека, а это не позволяет государству быть частью «лицемерной организации», превращающей права человека в насмешку.

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов прокомментировал ситуацию. Он заявил, что Россия не считает, что Совет ООН по правам человека потеряет что-то из-за выхода США.

По его словам, Москва также надеется, что с уходом Вашингтона в СПЧ сократится уровень политизации и двойных стандартов.

Действующая администрация США неоднократно критиковала СПЧ за якобы предвзятость по отношению к Израилю и заявляла о своем неодобрении в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, КНР и Куба.

МИД считает выход США из Совета ООН по правам человека ошибкой

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #мид рф #никки хейли
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